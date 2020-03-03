Мэрия Самары заявила, что обрушение стены дома в городе случилось не из-за взрыва газа

В пресс-службе мэрии Самары заявили, что обрушение стены дома №26 на улице Арцыбушевская произошло не из-за взрыва газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В администрации города рассказали, что стена этого аварийного расселенного здания упала на крышу соседнего частного жилого дома.

«Газового взрыва не было», — уведомили в пресс-службе городской мэрии.

Там добавили, что трое пострадавших в результате обрушения детей находятся в удовлетворительном состоянии. Всего известно о семи пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре