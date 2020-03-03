Пассажиркам московского метро 8 Марта подарят букеты цветов

Заместитель начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова заявила, что пассажиркам столичной подземки подарят свыше 1,5 тысяч букетов букетов цветов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что женщинам также подарят косметические патчи.

Как уточнила Темникова, подарки в праздничный день с 8:00 будут вручать сотрудники стоек «Живое общение».

«В общей сложности на стойках раздадут более полутора тысяч букетов. Информационные стойки «Живое общение» расположены на 27 станциях метро и МЦК», — сказала Темникова.

Ранее стало известно, что проезд в общественном транспорте столицы, Подмосковья и на пригородных электричках 8 марта для всех женщин сделают бесплатным.