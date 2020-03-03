Экс-командира украинского «Айдара» отпустили из-под стражи в Греции

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи в Греции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, соответствующее постановление принял местный прокурор.

Как уточнил Погорельцев, решение об освобождении Мельничука было принято «на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ее просмотре относительно задержания» экс-командира «Айдара».

Ранее Мельничук был задержан греческими силовиками при въезде в страну из Болгарии по запросу России.

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