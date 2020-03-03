Калужский чиновник предложил критиков города отправить в «филиал ада на земле»

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин, комментируя скептическое отношение местных жителей к городу, выступил с

предложением отправить их в индийский Дели. Об этом сообщает издание «Калужские новости».

Такое заявление он сделал на еженедельной планерке в городской управе.

Чиновник заявил, что ему не ясны причины разговоров про грязь или неустроенность в Калуге.

«Предлагаю вот этих вот лидеров антимнения найти, объединить и, например <...> за счет бизнеса какого-нибудь городского отправить, например, в 4-дневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели, в Индию», — сказал Васин.

По его мнению, данный город является «филиалом ада на Земле». Васин уточнил, что посещал Дели и видел там ту самую грязь и неустроенность.