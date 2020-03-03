Актриса сериала «След» рассказала о связанном с «делом Голунова» сюжете одной из серий

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Актриса Ольга Копосова, исполняющая одну из главных ролей в российском криминальном сериале «След», рассказала о связи дела журналиста Ивана Голунова с сюжетом одной из серий.

«Да, такое может быть. Мы уже много лет каждый день почти снимаем, наши сценаристы выдергивают из мира вообще все, что можно выдернуть: любые сюжеты, какие-то значимые события», — объяснила актриса в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что многие резонансные происшествия находят свое отражение в сериале.

«Очень часто так бывает, что истории действительно перекликаются. Какие-то маньяки у нас были известные. Я думаю, что это собирательный образ. Такое у нас очень часто бывает», — отметила Копосова.

Актриса также призналась, что слышала про задержание Ивана Голунова, однако не знает всех подробностей этой истории.

«Я, честно говоря, подробно не знаю ни ту историю, ни эту. Я что-то слышала о ней, немного узнала из нашей серии, которую я целиком не видела», — сказала она.

Ранее на сайте «Пятого канала» был опубликован анонс новой серии сериала под названием «Яма». В ней рассказывается о гибели журналиста Павла Сурикова, который был задержан за торговлю наркотиками, но позднее отпущен за недостаточностью улик.

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