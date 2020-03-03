Британия готова вывести военных на улицы из-за коронавируса

Власти Британии разработали план на случай обострения ситуации с коронавирусом в королевстве, который включает размещение военных на улицах.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документ, представленный премьером Британии Борисом Джонсоном.

Полиция не будет выезжать на мелкие вызовы, а армия будет оказывать поддержку полицию в поддержании порядка.

«Наихудший сценарий» правительства предполагает заражение 80% населения Великобритании, тогда коронавирус «выведет из строя» пятую часть работоспособного населения. Согласно плану, пациентам клиник, не зараженным коронавирусом, предстоит отправиться на лечение домой, чтобы освободить места.

Всем госведомствам предписано иметь специалиста по коронавирусу. Также правительство одобрила стратегию распределения запасов лекарств и защитных средств.

Джонсон заявил, что крупная вспышка коронавируса в Британии «весьма вероятна», однако подчеркнул, что в настоящее время борьба с коронавирусом находится в стадии «сдерживания«и пока в стране только 39 подтвержденных случаев заболевания.

План действий на 28 страницах, опубликованный правительством, был согласован на первом экстренном заседании чрезвычайного правительственного комитета «Кобра».