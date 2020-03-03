В Минздраве рассказали о состоянии здоровья россиянина с коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья россиянина, у которого обнаружили коронавирус после возвращения из Италии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пациент чувствует себя удовлетворительно.

Кроме того, в настоящее время в России нет новых подтвержденных случаев заражения 2019-nCoV.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 91 237 человек, 3 120 человек погибли.

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