Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 5 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за 16 часов возросло на 374 и достигло 5186, передает Ренхап.

На сегодняшний день в Корее от коронавируса умерли 28 человек, в основном пациенты с другими хроническими заболеваниями.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 90 752 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 117 человека, вылечились — 47 938.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 28

— США ограничили поездки в Иран, Италию и Южную Корею из-за коронавируса — Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса