Самолет Новосибирск-Москва приземлится в Перми из-за угрозы «минирования»

Самолет, выполняющий рейс Новосибирск - Москва совершит экстренную посадку Перми из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности полета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, на борту лайнера находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

В настоящее время воздушное судно пребывает в зоне Екатеринбургского центра управления воздушным движением.

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