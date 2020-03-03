Более 40% россиянок не намерены отмечать 8 марта

Более 40% жительниц России отметили, что не намерены отмечать Международный женский день 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса проекта Hi-chef от Mail.ru Group.

41% россиянок признались, что не собираются готовить праздничный ужин. 51% еще не сделали свой выбор, 8% — уже подготовили полное меню на праздник.

Каждая десятая представительница прекрасного пола отметила, что ею балует любимый человек. 47% никогда не получали подобного подарка.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля 2020 года среди 11 306 российских пользователей проекта Hi-chef.

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