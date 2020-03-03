Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 28

Число погибших из-за коронавируса нового типа в Южной Корее возросло до 28 человек, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, на территории Южной Кореи подтверждены 600 новых случае заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных составляет 4 812 человек, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 90 240 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 108 человека, вылечились — 47 871.

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