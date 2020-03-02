Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Никулинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима 33-летнего Максима Гареева, убившего блогера Екатерину Семочкину, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск родственников о моральной компенсации на сумму 2,5 млн рублей.

28 июля 2019 года полиция обнаружила тело 25-летней Семочкиной в чемодане в московской квартире. Убийца нанес жертве около двадцати ударов по шее, туловищу и голове. Спустя двое суток был задержан Максим Гареев, состоявший с девушкой в близких отношениях. Он признался в содеянном и сказал, что убитая часто его унижала.

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