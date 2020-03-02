Ректор Воронежского технического университета задержан по подозрению во взятке

Следователи задержали ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

«Ректор Воронежского технического университета задержан. Он подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сказал источник.

По его данным, на рабочем месте и дома у ректора прошли обыски.

Как сообщает »Коммерсантъ», дело может идти о десятках миллионов рублей.

Воронежский государственный технический университет является опорным учебным заведением Воронежской области. Насчитывает более 15 факультетов и свыше 20 тысяч студентов.

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