В Костроме суд постановил передать животным все имущество умершей женщины

В Костроме суд постановил признать действительным завещание тяжелобольной женщины, завещавшей приюту для собак и кошек свои квартиру, земельный участок и дом, передает пресс-служба Свердловского суда.

Когда женщина умерла, ее родственница обратилась в суд. Истица утверждала, что женщина болела раком и принимала сильнодействующие вещества, из-за чего не контролировала свои действия.

Суд отказал в удовлетворении иска и установил, что в момент написания завещания владелица имущества находилась в твердом уме и здравой памяти. Теперь ее собственность перейдут приюту для животных.

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