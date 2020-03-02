Жители Германии остались без ледяного вина из-за теплой зимы

Виноделы Германии впервые в истории не смогли из-за теплой зимы собрать урожай винограда для производства ледяного вина (айсвайн), которое делают из промерзших на лозе ягод, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Немецкого института вина (DWI).

Как отметил представитель DWI Эрнст Бюшер, текущей зимой ни в одном из 13 винодельческих регионов ФРГ температура воздуха не опускалась до необходимых для этого алкогольного напитка -7°C.

Известно, что в 2017 году лишь семь винодельческих хозяйств страны смогли снять соответствующий урожай. Бутылка такого вина 2014 года является крайне редким экземпляром.

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