Второй кассационный суд отменил приговор Константину Котову, дело отправлено на пересмотр, передает ТАСС.

Деле передано в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

«Отправить дело на повторное рассмотрение в апелляционную коллегию Мосгорсуда», — огласила решение судья.

Ранее генеральная прокуратура России подала кассационное представление на приговор активисту Константину Котову, которого осудили за нарушения правил проведения митинга.

Котов был задержан после санкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве. Его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

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