В Ухане закрыли один из временных госпиталей

В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 человека перевели в другие медучреждения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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