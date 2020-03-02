Жертвами коронавируса в Иране стали 66 человек, более 1500 заразились

В Иране жертвами коронавирусной инфекции стали 66 человек, еще 1501 заразились. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление официального представителя минздрава республики Али Резы Азизи.

Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции в Тегеране.

В настоящее время Иран входит в тройку стран по количеству инфицированных COVID-19.

Ранее сообщалось, что от вируса в стране погиб член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 89 168 человек, 3 042 человек погибли.

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