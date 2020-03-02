Пассажирам рейса Милан – Москва запретили покидать дома из-за подозрения на коронавирус

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Россиян, которые вернулись 23 февраля в Москву рейсом из Милана, поместили на домашний карантин. Это связано с тем, что один из пассажиров попал в 1-ю инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Как рассказала «Газете.Ru» летевшая этим рейсом москвичка Влада Яковлева, в аэропорту температуру пассажирам не измеряли. Сотрудники Роспотребнадзора вышли с ней на связь только спустя неделю. К девушке направили сотрудников скорой помощи.

«Первое, что они сказали, что меня забирают [в больницу], поскольку я была на борту этого самолета. Очень долгим диалогом добились того, чтобы меня оставили дома, потому что я себя хорошо чувствую. Никаких иммунопрепаратов мне не прописали. Просто сказали сидеть дома», — сказала девушка.

По ее словам, карантин продлится две недели. В это время ей нельзя покидать квартиру и общаться с посторонними людьми.

«Карантин на две недели с момента моего приезда – когда я контактировала с молодым человеком, у которого подозрение на коронавирус. Мы просто находимся в квартире и не можем выйти. Не знаем, чем нам грозит выход на улицу. Я не опасаюсь, что заражусь – только немного обеспокоена из-за того, что мне нужно сидеть дома взаперти. В квартире нас трое: мама, папа и я. Вот вопрос у нас стоит с едой: ее нет дома, а если выйти, то грозит штраф большой», — объяснила собеседница издания.

Девушка добавила, сотрудники скорой помощи, которые брали у нее анализы, опасались заражения и назвали себя «смертниками».

«Ребята из скорой помощи сами очень испуганные – они не знают ничего ровным счетом и сами называют себя смертниками, потому что ходят по людям, которые, может быть, болеют. Я за них, на самом деле, переживаю», — сказала Влада Яковлева.

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