Чиновник из Ирана скончался от коронавируса

В Иране умер от коронавируса член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Об этом сообщает издание IFP News.

Мирмихаммади скончался утром 2 марта в больнице «Масихе Данешвари» в Тегеране, где в настоящее время находятся большинство иранцев, заразившихся COVID-19.

На данный момент Иран входит в тройку стран по количеству инфицированных COVID-19, всего в стране заразились 593 человек, 43 умерли.

Ранее парламент страны приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 89 044 человек, 3 042 человек погибли.

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