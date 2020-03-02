Иранцы целуют и облизывают шиитские святыни для защиты от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/694/12904694/2020-01-09T223152Z_779074053_RC2MCE979MYD_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-EUROPE-pic905-895x505-33395.jpg">

Жители Ирана начали целовать и облизывать шиитские святыни с целью показать, что не боятся заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

В настоящее время Иран входит в тройку стран по количеству инфицированных COVID-19, всего в стране заразились 593 человек, 43 умерли.

По данным издания, иранцы призывают власти и СМИ перестать пугать людей.

Авторы видеороликов стремятся показать, что распространение коронавируса не мешает людям приходить к святыням.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

— В Иране пятеро депутатов заразились коронавирусом

— Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса