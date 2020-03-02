Иранцы целуют и облизывают шиитские святыни для защиты от коронавируса
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Жители Ирана начали целовать и облизывать шиитские святыни с целью показать, что не боятся заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание Al Arabiya.
В настоящее время Иран входит в тройку стран по количеству инфицированных COVID-19, всего в стране заразились 593 человек, 43 умерли.
По данным издания, иранцы призывают власти и СМИ перестать пугать людей.
Авторы видеороликов стремятся показать, что распространение коронавируса не мешает людям приходить к святыням.
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