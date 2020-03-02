Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше его не увидят

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что близкие мужчины уже смирились с тем, что больше его никогда не увидят. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уведомила, что с 26 июня 2019 года ее дядя больше не выходил на связь с семьей.

Виктория Скрипаль отметила, что все его близкие, кроме 92-летней матери Скрипаля, в целом понимают, что это вряд ли произойдет.

«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем… Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить», — сказала Виктория Скрипаль.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.

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