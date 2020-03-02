Экс-комбат украинского «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук написал в своем Facebook о том, что его задержали на границе Греции и Болгарии по запросу России.
Он заявил, что задержание произвели греческие силовики.
«Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону?» — написал Мельничук.
Он добавил, что его отвезли в отделение вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Экс-комбат «Айдара» также попросил работников посольства Украины связаться с ним.
Ранее Мельничук заявлял, что 13 августа 2014-го взял в плен и «лично сдал» 55 псковских десантников, в числе которых были «два старших офицера».
На сайте СК России сообщается, что в июне 2014 года он «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».