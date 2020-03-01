Напавший на бьюти-блогера Андрея Петрова в Москве объяснил свой поступок

Сосед блогера Андрея Петрова Арслан Хасавов, который, как предполагается, напал на молодого человека, объяснил свой поступок многомесячными «ночными истязаниями музыкой». Об этом сообщает telegram-канал «Подъем».

Хасавов опубликовал свою версию конфликта и написал, что охрана пыталась задержать Петрова в розовой шубе до прибытия полиции. Однако блогер вновь распылил перцовый баллончик.

«Я также получил химический ожог глаз и лица. Петров и его друзья бросились врассыпную», — добавил Хасавов.

Мужчина пожаловался, что, когда он пытался задержать другого блогера и они упали с ним на пол, на него напали.

«Эта веселая компания стала пинать меня ногами по спине», — поделился он.

В настоящее время точная причина конфликта, а также число участников инцидента неизвестно.

Некоторое время назад Петров выложил в Instagram сторис, где сообщил, что вскоре все подробно расскажет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве