Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА «Новости».
Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 58 странах.
По имеющимся сведениям, от коронавируса вне КНР умерли уже 104 человека.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в Китае составляет 79 968 человек, скончались 2873.
Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.
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