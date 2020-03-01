Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА «Новости».

Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 58 странах.

По имеющимся сведениям, от коронавируса вне КНР умерли уже 104 человека.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в Китае составляет 79 968 человек, скончались 2873.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.

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