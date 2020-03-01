На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал «112».

По данным канала, нападение произошло вечером в подъезде на северо-востоке столицы, где живет Петров. На момент случившегося блогер был с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким. Сосед пожаловался на громкую музыку, после чего дождался Петрова и его приятеля в подъезде и напал на них.

По некоторым данным, Петров и Городецкий получили травмы. В настоящее время они в больнице, где их осматривают врачи.

Также некоторое время назад Петров выложил в Instagram сторис, на которой запечатлен перевязанный палец Городецкого. Также он сообщил, что заснял нападение на видео и пообещал вскоре показать его.

Других подробностей случившегося пока нет.