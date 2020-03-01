Путин подписал закон с «антиотмывочными» правилами проведения лотерей

Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документ относит операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и другим имуществом.

Также в соответствии с законом идентификация участника лотереи не проводится при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей. Закон предусматривает исключения лишь для случая, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Совфедом 26 февраля.