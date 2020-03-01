Главреда Sputnik освободили после задержания в Турции

Главного редактора турецкого Sputnik Махира Бозтепе освободили после задержания в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга.

29 февраля около 22.30 по мск в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они обвинили их в предательстве родины, а также выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери. После этого журналисты обратились в полицию.

Предполагается, что причиной их задержания является опубликованная на сайте агентства статья под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Согласно протоколу допроса, прокуратура Турции не нашла состава преступления в действиях журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный редактор Sputnik Турция задержан в Стамбуле

— Главреда Sputnik Турция доставили на медицинское освидетельствование

— Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили