Главный редактор Sputnik Турция задержан в Стамбуле

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

Сотрудники полиции доставляют Бозтепе в главное управление безопасности.

Турецкие полицейские прибыли в офис в Стамбуле с требованием встречи с представителями агентства, добавили в Sputnik. Там отметили, что по требованию турецкой полиции встреча была организована.

В настоящее время руководитель представительства агентства в Стамбуле Максим Дурнев, адвокаты агентства и представители генерального консульства России в Стамбуле общаются с сотрудниками турецкой полиции.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Турция нарывается»: в Анкаре пропали три журналиста

— В Анкаре задержаны журналисты Sputnik Турция

— МИД России осуждает ситуацию с журналистами Sputnik Турция