Главный редактор Sputnik Турция задержан в Стамбуле
Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Сотрудники полиции доставляют Бозтепе в главное управление безопасности.
Турецкие полицейские прибыли в офис в Стамбуле с требованием встречи с представителями агентства, добавили в Sputnik. Там отметили, что по требованию турецкой полиции встреча была организована.
В настоящее время руководитель представительства агентства в Стамбуле Максим Дурнев, адвокаты агентства и представители генерального консульства России в Стамбуле общаются с сотрудниками турецкой полиции.
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
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