Посольство: зараженных коронавирусом среди россиян в Иране нет
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Среди находящихся в Иране граждан России случаи заражения коронавирусом нового типа не выявлены, сообщает российское посольство в Иране на своей странице в Twitter.
Дипломатическое представительство рекомендует находящимся в Иране россиянам воздержаться от посещения мест скопления людей и соблюдать правила гигиены, говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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