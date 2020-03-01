Посольство: зараженных коронавирусом среди россиян в Иране нет

Среди находящихся в Иране граждан России случаи заражения коронавирусом нового типа не выявлены, сообщает российское посольство в Иране на своей странице в Twitter.

Дипломатическое представительство рекомендует находящимся в Иране россиянам воздержаться от посещения мест скопления людей и соблюдать правила гигиены, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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