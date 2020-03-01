Союз журналистов России призывает МИД подключиться к ситуации с Sputnik Турция

Нападения на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре являются покушением на жизнь и здоровье журналистов и требуют подключения Министерства иностранных дел (МИД) России, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российской стороне необходимо оказать максимальное воздействие на турецкие следственные органы для оперативного выявления причастных к нападению, отметил Шафир. Он подчеркнул, что особого внимания требует вопрос о том, каким образом нападавшие получили информацию о местах проживания сотрудников Sputnik Турция.

Кроме того, добавил секретарь СЖР, необходимо добиться гарантий того, что подобные происшествия больше не повторятся.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

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