Французов призвали реже целоваться из-за коронавируса

Граждан Франции призвали меньше целоваться во время встреч, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу французского Минздрава Оливье Верана.

«Это касается в том числе la bise (традиционные двух- или трехкратные поцелуи в щеку. — прим. «Газета.Ru»)», — приводится цитата Вернана.

Отмечается, что по состоянию на 29 февраля в стране зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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