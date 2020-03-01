В Госдуме оценили постановление Украины о выезде в Россию по загранпаспорту

Решение Украины ограничить выезд на территорию России по внутренним паспортам «направлено против собственных граждан», заявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов. Об этом сообщает RT.

Введенные ограничения ослабят доходы украинцев, так как многие из них выезжают в Россию на заработки, отметил депутат. Он подчеркнул, что российская сторона негативно оценивает решение Украины.

По словам представителя Госдумы, люди не должны страдать из-за политических разногласий между странами.

1 марта 2020 года вступило в силу постановление правительства Украины, запрещающее гражданам пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине вступило в силу постановление о въезде в Россию по загранпаспорту

— Отлов беглецов: Украина затруднила выезд в Россию