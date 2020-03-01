Чилийские военные оказали помощь российскому моряку после инсульта

Чилийские военные помогли российскому военному, у которого случился инсульт у Фолклендских (Мальвинских) островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России на Огненной земле Юрия Андрущака.

У российского моряка, 62-летнего Игоря Максимова, случился инсульт на рыболовном судне, заявил Андрущак. Он отметил, что моряк был перемещен на катер чилийских военных, они доставят его в больницу.

По последней информации, состояние моряка оценивается как стабильное, подчеркнул консул.

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