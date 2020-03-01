Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в пост

Диетологи рассказали, какие продукты состоит употреблять во время Великого поста. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, во время поста следует обогатить свой рацион соей или продуктами, в которых она содержится, так как в ней содержится полноценный белок.

Кроме того, стоит обратить внимание на бобовые.

«Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин посоветовал не пренебрегать картофелем в качестве источника белка и хлебом. Также он посоветовал включить в рацион различные овощи и фрукты, поскольку там содержится много калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов и большое количество биологически активных компонентов.