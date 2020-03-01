В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты выделили среди признаков снижения иммунной активности частые простуды, герпес на губах, боль в суставах и мышцах, бессонницу и сонливость, частые головные боли и высыпания на коже.

Чтобы поддерживать иммунитет необходимо правильно питаться, отказаться от алкоголя и курения, спать не меньше восьми часов в день. Кроме того, специалисты рекомендуют закаляться и заниматься спортом.

В Роспотребнадзоре отметили, что состояние иммунитета зависит на 50% от образа жизни человека.

«Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию», — добавили в ведомстве.

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