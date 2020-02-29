США ограничили поездки в Иран, Италию и Южную Корею из-за коронавируса
close
США запретили въезд в страну посетившим Иран в течение последний 2 недель, а также ввели повышенный уровень опасности на поездки в ряд стран из-за коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пенса, президент США Дональд Трам одобрил данные ограничения.
США «повышают уровень» опасности на поездки в отдельные регионы Италии и Южной Кореи. Гражданам рекомендовано отказаться от путешествий.
Ранее сообщалось, что в США скончался первый человек от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США умер первый человек от коронавируса
— В США перенесли встречу Курца и Трампа из-за коронавируса