США ограничили поездки в Иран, Италию и Южную Корею из-за коронавируса

США запретили въезд в страну посетившим Иран в течение последний 2 недель, а также ввели повышенный уровень опасности на поездки в ряд стран из-за коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пенса, президент США Дональд Трам одобрил данные ограничения.

США «повышают уровень» опасности на поездки в отдельные регионы Италии и Южной Кореи. Гражданам рекомендовано отказаться от путешествий.

Ранее сообщалось, что в США скончался первый человек от коронавируса.

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