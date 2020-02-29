В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В Иране в городе Бендер-Аббас жители попытались сжечь больницу, где, предположительно, находятся зараженные коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Iran International в своем Twitter.

На кадрах видно, как горожане наблюдают за горящим медицинским учреждением. Позже огонь потушили.

По данным Iran International, люди протестовали против того, что в больницу привезли десять человек с подтвержденным коронавирусом.

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