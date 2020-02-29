Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.

Он уверил граждан, что в стране не будет никаких перебоев с производством туалетной бумаги.

«Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что в Японии местные жители начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки после того, как в стране заразились коронавирусом более 900 человек. Кроме того, в местных СМИ появились сведения о том, что медицинские маски якобы делаются из того же материала, что и туалетная бумага.

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