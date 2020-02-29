Обнародован список пострадавших при ЧП в банном комплексе в Москве

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Правоохранительные органы представили список пострадавших в результате ЧП с использованием сухого льда в московской бане. Об этом сообщает RT со ссылкой на источника в силовых структурах.

Отмечается, что при прибытии банный комплекс «Девятый вал» сотрудники полиции обнаружили тела двух погибших. Еще пять человек были госпитализированы. В больнице скончался третий человек.

Среди пострадавших значатся Бойко А.А. (1991 года рождения), Зюзина Е.С. (1996 года рождения), Звягин В.В. (1988 года рождения), Диденко В.В. (1988 года рождения), Сальников С.А. (1989 года рождения).

По последней информации, от полученных в банном комплексе химических ожогов скончались три человека, еще семь пострадали. Инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Ее муж купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание.

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