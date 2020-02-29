Эксперты дали рекомендации по выбору цветов на 8 марта

Выбирая букет в подарок на 8 марта, следует обратить внимание на весенние цветы, а вот от роз лучше отказаться, заявила эксперт по этикету Элеонора Басманова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, за зиму люди устают от роз, от важных, статусных букетов, поэтому лучше обратить внимание на весенние цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, рассказала .

Она отметила, что при выборе цветов стоит обратить внимание на их цвет. Так, цветы белого цвета больше подходят совсем юным девушкам, в то время как в пожилом возрасте они «читаются» как траурные.

«Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу», — высказалась президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Она посоветовала российским мужчинам какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку опять же с весенними цветами.

При этом, людям, которые не знают цветочного этикета и совсем не разбираются в цветах, эксперт рекомендовала обратить внимание на пестрые или розовые розы. По ее словам, розовые оттенки подходят женщинам любого возраста, а вот красные цветы стоит дарить только возлюбленным.