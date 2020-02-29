Бастрыкин получил взять на контроль дело о гибели людей в бане в Москве

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК по Москве Андрею Стрижову взять на личный контроль расследование дела о гибели людей в столичном банном комплексе. Об этом сообщается на сайте СК.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении.

По последней информации, от полученных в банном комплексе химических ожогов скончались три человека, еще семь пострадали. Инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Ее муж купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание.

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