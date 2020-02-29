МЧС подтверждает гибель пилота упавшего под Астраханью вертолета
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Место крушения вертолета и тело пилота обнаружены в ходе поисковых мероприятий под Астраханью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по Астраханской области.
Пилот вертолета найден погибшим, заявили в МЧС.
Ранее в сети появилась информация о падении вертолета в районе села Линейное в Астраханской области. Сообщалось, что в вертолете находился один пилот.
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