МЧС подтверждает гибель пилота упавшего под Астраханью вертолета

Место крушения вертолета и тело пилота обнаружены в ходе поисковых мероприятий под Астраханью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по Астраханской области.

Пилот вертолета найден погибшим, заявили в МЧС.

Ранее в сети появилась информация о падении вертолета в районе села Линейное в Астраханской области. Сообщалось, что в вертолете находился один пилот.

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