Один человек погиб при крушении вертолета под Астраханью
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Один человек погиб в результате падения вертолета под Астраханью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
«По предварительной информации, крушение произошло в Наримановском районе. Есть один погибший», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что на место происшествия выехала скорая помощь из села Буруны.
В пресс-службе отметили, что до места крушения около 40 километров по степи.
Ранее сообщалось, что вертолет потерпел крушение, предварительно, в районе села Линейное в 20:13 по местному времени.
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