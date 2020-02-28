Протоиерей Смирнов удивился удалению выпуска программы с его участием на канале «Спас»

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Протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» удивился решению телеканала «Спас» удалить со своего YouTube-канала выпуск программы «Ответ священника», в котором он рассуждал о требовании властей Италии закрыть храм РПЦ из-за коронавируса.

«Я про это не знаю. На моем сайте это опубликовано, так что, пожалуйста, обращайтесь. Ну, наверное, какая-то негативная реакция появилась», — предположил Смирнов.

Протоиерей пояснил, что не призывал верующих не подчиняться итальянским властям, а просто информировал их о такой возможности.

«Я не запрещаю [выполнять требования итальянских властей]. Я просто говорю, что в социальной концепции РПЦ есть такие положения, в силу которых они [прихожане] могут поступать, как угодно. Но это надо идти на конфликты. А я никого ни к чему не призываю, а просто информирую», — объяснил он.

По мнению священнослужителя, в подобных ситуациях человек должен, прежде всего, «думать головой».

«У меня нет на это сложившегося мнения. Я не знаю, как бы я поступил [при запрете]. Надо, чтобы голова была всегда включена, всем советую», — заключил Смирнов.

Ранее, выступая на канале «Спас», протоиерей сказал, что приказами, которые противоречат вере, нужно «пренебречь». Он также предложил проводить службы ночью, чтобы избежать конфликтов.

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