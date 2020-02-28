Москвичка случайно убила сына-инвалида за отказ учить математику

На юго-западе Москвы 39-летняя женщина за нежелание учить математику ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь, после чего ребенок скончался, передает mk.ru.

Когда сын отказался учить уроки и заплакал, женщина не смогла совладать собой и ударила его кулаком в грудь. Мальчик стал задыхаться и хрипеть. Мать вызвала «скорую помощь», но ребенок умер до ее приезда.

Женщина сказала прибывшим врачам, что совершит самоубийство, потому что убила сына. Ее увезли в психиатрическую клинику.

Несмотря на инвалидность, мальчик посещал обычную школу и хорошо учился. По предварительному заключению врачей, у него остановилось сердце.

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