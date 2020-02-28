Российские вузы намерены привлекать будущих студентов с помощью TikTok

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Вузы в России рассматривают социальную сеть TikTok в качестве нового канала для привлечения будущих студентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

«Подведомственные вузы рассматривают TikTok как канал взаимодействия с целью размещения образовательного контента и привлечения будущих абитуриентов», — подчеркнули в ведомстве.

Руководители высших учебных заведений считают, что платформа позволит в доступной форме рассказать подросткам о студенческой жизни и образовательных программах.

«Современный школьник не любит подолгу изучать новости, поэтому формат ярких, веселых, но информативных роликов является для них приоритетным», — уверен ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов.

В большинстве вузов планы ведомства восприняли положительно, однако некоторые усомнились в перспективности TikTok.

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский предположил, что сервис просуществует еще 1-1,5 года, а затем его популярность угаснет.

Приложение TikTok позволяет пользователям создавать короткие музыкальные ролики. В конце 2019 году аудитория платформы составляла более 800 миллионов человек.

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