Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что если человек с симптомами коронавируса не изолирован, то от него стоит держаться на расстоянии не менее одного метра.

Там добавили, что врач при необходимости незамедлительно возьмет анализ и направит больного в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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