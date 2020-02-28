Прославившийся на «евромайдане» экс-депутат Рады устроился таксистом в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк, получивший славу во время «евромайдана», стал работать таксистом в Киеве. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, когда-то «это должно было прозойти».

Михаил Гаврилюк стал известным после того, как в январе 2014 года в разгар Майдана в центре Киева голым попал в окружение бойцов украинской милиции. После этого он стал депутатом Рады, однако в парламент нового созыва в 2019 году Гаврилюк избраться не сумел.

Как известно, в ноябре 2018 года он был включен в список 322 граждан Украины, в отношении которых Россия ввела санкции.