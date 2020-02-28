Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Как стало известно, Алешина является подозреваемой по статье 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

Уточянется, что ее отправят в СИЗО на два месяца.